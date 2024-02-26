Спецоперация 26 февраля 2024, 11:02 Колонны ВСУ и ВС России встретились в Херсонской области и разъехались без боя «Российская газета» опубликовала кадры мирного разъезда колонн ВСУ и ВС РФ РИА «Новости»

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В Сети появились видеоматериалы встречи российской и украинской военных колонн в Херсонской области в первый день специальной операции. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным источника, кадры сняли на дороге к Каховской гидроэлектростанции. Сначала по ней прошла колонна украинской армии с гаубицами, а спустя всего несколько минут — российская колонна с бронетехникой.

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Однако ни одна из сторон не стала предпринимать никаких агрессивных действий в чужую сторону. Автор публикации уточнил, что ВС России намеревались занять важные объекты и не отвлекались ни на что. В это же время в рядах ВСУ царил хаос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые озвучил потери ВСУ после начала боевых действий. По его словам, это число равняется 31 тысяче человек, точное количество пропавших без вести и раненых он назвать отказался.