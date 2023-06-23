Спецоперация 23 июня 2023, 08:35 Колонны техники ВСУ заметили на пути с северо-запада в Купянск Офицер Марочко: командование ВСУ перебросило оперативные резервы под Купянск РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины перебросили свои оперативные резервы к Купянску в Харьковской области. Колонны военной техники заметили при перемещении с Северо-Западного направления боевых действий, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В направлении населенного пункта Купянск отмечено движение колонн вооруженных формирований Украины», — сказал он.

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Командование ВСУ начало переброску автомобильной и бронетехники, танков, бойцов и грузов с Северо-Западного на Купянское направление. По словам офицера, техника находится в хорошем состоянии, ее не использовали в боях.

Украинские войска пошли в контрнаступление в начале июня, но не добились значимых успехов. Немецкие журналисты заявили, что ВКС России и дефицит средств ПВО не оставили им шансов. Руководитель СНБО Украины Алексей Данилов заверил, что боевые действия пошли по плану — секретному, известному ограниченному кругу лиц.