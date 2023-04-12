12 апреля 2023, 01:14
Колонну танков ВСУ ликвидировали под Угледаром с помощью «Корнета»
«РВ»: российский спецназ с помощью «Корнета» уничтожил колонну танков ВСУ под Угледаром
Российские военные ликвидировали колонну танков Вооруженных сил Украины под Угледаром. Для этого они применили противотанковый ракетный комплекс 9М133 «Корнет». Об этом сообщили военкоры «Русской Весны».
«Точным ударом „Корнета“ с термобарическим боеприпасом и другими противотанковыми средствами наши бойцы уничтожили танки ВСУ, пытавшиеся контратаковать на Угледарском направлении», — говорится в сообщении.
Реклама
На кадрах объективного контроля видно, что российские военные остановили колонну украинской бронетехники, наступавшую вдоль лесополосы. В итоге, головная машина была подбита, а следующий за ней танк Т-64 экипаж бросил. После этого российская артиллерия продолжает обстреливать колонну противника.
Ранее военные рассказали, что отечественный танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание снаряда в Марьинке. Экипаж бронемашины вернулся на базу без потерь.
Украинские военные нанесли удар во время боя. Несмотря на лобовое попадание снаряда, танк остался в строю, этому способствовала крепкая броня. Российский экипаж благополучно вернулся на базу.
ВСУ
Украина
Угледар
Танки
Реклама
Реклама