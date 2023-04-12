Спецоперация 12 апреля 2023, 01:14 Колонну танков ВСУ ликвидировали под Угледаром с помощью «Корнета» «РВ»: российский спецназ с помощью «Корнета» уничтожил колонну танков ВСУ под Угледаром РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные ликвидировали колонну танков Вооруженных сил Украины под Угледаром. Для этого они применили противотанковый ракетный комплекс 9М133 «Корнет». Об этом сообщили военкоры «Русской Весны».

«Точным ударом „Корнета“ с термобарическим боеприпасом и другими противотанковыми средствами наши бойцы уничтожили танки ВСУ, пытавшиеся контратаковать на Угледарском направлении», — говорится в сообщении.

Реклама

На кадрах объективного контроля видно, что российские военные остановили колонну украинской бронетехники, наступавшую вдоль лесополосы. В итоге, головная машина была подбита, а следующий за ней танк Т-64 экипаж бросил. После этого российская артиллерия продолжает обстреливать колонну противника.

Ранее военные рассказали, что отечественный танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание снаряда в Марьинке. Экипаж бронемашины вернулся на базу без потерь.

Украинские военные нанесли удар во время боя. Несмотря на лобовое попадание снаряда, танк остался в строю, этому способствовала крепкая броня. Российский экипаж благополучно вернулся на базу.