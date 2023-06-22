Спецоперация 22 июня 2023, 08:32 Колонну с техникой и пехотой ВСУ уничтожили под Калиновкой в ДНР Марочко: группировка «Юг» уничтожила колонну с техникой и пехотой ВСУ под Калиновкой в ДНР РИА «Новости»

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Группировка ВС России «Юг» уничтожила колонну с техникой и боевиками ВСУ в районе села Калиновка в ДНР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко,

«На Донецком направлении поражена колонна противника с личным составом», — написал Марочко.

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По его словам, украинская армия направила с Дружковки резервы для восполнения потерь в районе Артемовска. Но колонну обнаружили в районе села Калиновка и уничтожили.

Таким образом, бойцы «Южной» группировки войск сорвали планы противника. Число потерь ВСУ уточняют.

Накануне экс-офицер рассказал, как украинские военные потеряли свои позиции при попытках наступления на Купянском направлении. По его словам, противник не только не реализовал наступательных действий, но и потерял несколько ключевых позиций,