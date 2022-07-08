08 июля 2022, 06:03
Колонну грузинских наемников уничтожили под Северском
ТАСС: колонну грузинских наемников на пикапах уничтожили под Северском
Союзным войскам России и республик Донбасса удалось атаковать под Северском колонну грузинских наемников. В нескольких десятках машин и пикапах было около 30 человек. Об этом сообщил источник ТАСС.
«У Северска была разбита колонна грузинских наемников. Отступали они на нескольких десятках машин и пикапах», — рассказал информатор, знакомый с работой Народной милиции ЛНР.
Военные нанесли точный удар по колонне, и все бойцы, выступавшие на стороне Украины, погибли. Их было около 30 человек.
Боевики заняли дома жителей Северска, рассказали в Национальном центре управления обороной России. Особую жестокость они проявили к детям, женщинам и старикам.