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    08 июля 2022, 06:03

    Колонну грузинских наемников уничтожили под Северском

    ТАСС: колонну грузинских наемников на пикапах уничтожили под Северском

    Екатерина Виславская

    Союзным войскам России и республик Донбасса удалось атаковать под Северском колонну грузинских наемников. В нескольких десятках машин и пикапах было около 30 человек. Об этом сообщил источник ТАСС.

    Колонну грузинских наемников уничтожили под Северском

    «У Северска была разбита колонна грузинских наемников. Отступали они на нескольких десятках машин и пикапах», — рассказал информатор, знакомый с работой Народной милиции ЛНР.

    Военные нанесли точный удар по колонне, и все бойцы, выступавшие на стороне Украины, погибли. Их было около 30 человек.

    Боевики заняли дома жителей Северска, рассказали в Национальном центре управления обороной России. Особую жестокость они проявили к детям, женщинам и старикам.