Спецоперация 18 сентября 2023, 03:04 Колонна ВС РФ доставила продукты на передовую под обстрелами ВСУ Минобороны: колонна военных под обстрелом ВСУ обеспечила подвоз продовольствия РИА «Новости»

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Колонна, выполнявшая подвоз продовольствия, оказалась в засаде диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Российские военные должны были привезти продовольствие и горюче-смазочных материалы группировке, которая находилась на обороне в районе одного из освобожденных населенных пунктов.

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Ефрейтор Александр Руденко быстро сориентировался и покинул автомобиль. Он оперативно организовал оборону колонны, вступив в бой с группой боевиков. В результате противник отступил, понеся потери. Среди личного состава российской колонны погибших нет.

В ведомстве подчеркнули, что самоотверженность ефрейтора Руденко позволила успешно обеспечить продуктами питания и горюче-смазочных материалами обороняющиеся подразделения.

Ранее в засаду ВСУ попала колонна ВС России. Санитар ефрейтор Сергей Косенков вытащил 13 раненых товарищей из-под огня противника.