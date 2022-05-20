Колонна волонтеров попала под ракетный обстрел около Попасной

Ракеты системы залпового огня попали по колонне волонтеров, которая везла гумпомощь в Попасную. Об этом рассказали представители организации «Не забудем, не простим!». Их сообщение процитировало РИА «Новости».

«Члены полевой команды ОО „Не забудем, не простим!“ попали под обстрел при доставке гуманитарной помощи в Попасную. На въезде в город колонну из машин волонтеров обстреляли из РСЗО с кассетными зарядами», — сообщили в организации.

Адресаты все же получили гуманитарную помощь. От обстрела пострадала только одна из машин. Жертв и пострадавших среди волонтеров нет.

Пока неизвестно откуда прилетели ракеты. Также не сообщается, из какого типа РСЗО были выпущены ракеты.

Попасная полностью освобождена от украинских националистов. Город сняли на видео с высоты птичьего полета. На кадрах видно, что многие домовладения полностью и частично разрушены. У некоторых зданий нет крыши, отсутствуют стены и выбиты окна