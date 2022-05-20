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    20 мая 2022, 17:49

    Колонна волонтеров попала под ракетный обстрел около Попасной

    Александр Иванов

    Ракеты системы залпового огня попали по колонне волонтеров, которая везла гумпомощь в Попасную. Об этом рассказали представители организации «Не забудем, не простим!». Их сообщение процитировало РИА «Новости».

    Колонна волонтеров попала под ракетный обстрел около Попасной

    «Члены полевой команды ОО „Не забудем, не простим!“ попали под обстрел при доставке гуманитарной помощи в Попасную. На въезде в город колонну из машин волонтеров обстреляли из РСЗО с кассетными зарядами», — сообщили в организации.

    Адресаты все же получили гуманитарную помощь. От обстрела пострадала только одна из машин. Жертв и пострадавших среди волонтеров нет.

    Пока неизвестно откуда прилетели ракеты. Также не сообщается, из какого типа РСЗО были выпущены ракеты.

    Попасная полностью освобождена от украинских националистов. Город сняли на видео с высоты птичьего полета. На кадрах видно, что многие домовладения полностью и частично разрушены. У некоторых зданий нет крыши, отсутствуют стены и выбиты окна