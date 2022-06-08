Колонна грузовиков МЧС привезла в ЛНР 110 тонн гуманитарной помощи

Очередной гуманитарный конвой МЧС прибыл в Луганск из России. Колонна из 12 фур доставила для жителей Донбасса почти 110 тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.

В МЧС ЛНР подчеркнули, что доставка груза прошла в соответствии с нормами международного законодательства. После окончания разгрузки автомобили отправились в Донской спасательный центр.

В понедельник уже 141-й по счету гуманитарный конвой привез в столицу ЛНР стройматериалы. В Донецк накануне доставили 60 тонн гумпомощи из Московской области. Волонтеры привезли крупу, макароны, тушенку, консервы, а также одежду, памперсы, туалетную бумагу, мыло, салфетки.

Зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты региона Сергей Леонов отметил, что помощь будет поступать и дальше, несмотря на то, что ВСУ увеличили число обстрелов города, сообщил RT.