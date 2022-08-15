Колония в Горловке загорелась после обстрела ВСУ

В Горловке на территории Никитовской исправительной колонии начался пожар, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Огонь вспыхнул после обстрела со стороны ВСУ.

Загорелось одно из зданий учреждения в Никитовском районе — на улице Живописной.

«МЧС ликвидирует пожар. Без пострадавших», — уточнил Приходько.

Ранее СК РФ показал последствия обстрелов украинскими военными Херсонской области и Донецка. ВСУ наносили удары по территории из РСЗО «Смерч» и 155-миллиметровой артиллерии.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 15 августа обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем обстрел СИЗО в Еленовке и вопрос безопасности Запорожской АЭС. По последней украинские боевики бьют уже несколько недель из тяжелой артиллерии и РСЗО.

В ВГА Запорожской области отметили, что радиационный фон на атомной электростанции в норме, а также призвали доверять только проверенным источникам.