Спецоперация 14 июля 2023, 14:31 Количество уничтоженных ВС России украинских беспилотников превысило 5 тысяч штук Минобороны: ВС России уничтожили 5009 украинских БПЛА, в том числе 14 за последние сутки

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Российские войска за время проведения спецоперации перехватили более пяти тысяч украинских беспилотников. Из них 14 дронов сбили в минувшие сутки на территории ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, сообщил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, средства ПВО уничтожили около Токаревки Харьковской области, Дмитровки Херсонской области, Володино ДНР, Семеновки и Любимовки Запорожской области 14 беспилотных летательных аппаратов за сутки боев. Всего с начала кампании на 14 июля сбили 5009 дронов.

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На Донецком и Краснолиманском направлении украинские войска попытались пойти в наступление, лишились до 370 бойцов и большого количества военной техники, в том числе танка, польской самоходной артустановки Krab и американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN-TPQ-36. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях боевые потери ВСУ составили до 210 человек, на Херсонском — до 70 бойцов, на Купянском — до 20 человек.

Ночью один украинский БПЛА рухнул в городе Курчатове Курской области, сообщил «Царьград». Никто не пострадал.