Количество обстрелов ЛНР украинскими бойцами выросло в десять раз | 360°

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Количество обстрелов ЛНР украинскими бойцами выросло в десять раз

Подполковник Марочко заявил, что число обстрелов ЛНР за неделю выросло в десять раз

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Солдаты ВСУ за последнюю неделю обстреливали Луганскую Народную Республику почти в десть раз чаще по сравнению с предыдущей.  Такую статистику предоставил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Хотелось бы отметить, что 90% всех обстрелов осуществлялось при помощи РСЗО американского производства HIMARS», — подчеркнул подполковник.

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Ранее сообщалось, что в здании Генеральной прокуратуры ЛНР прозвучал взрыв, генеральный прокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко получили смертельные ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели.

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Херсон также попал под обстрелы. В результате атаки украинские солдаты повредили здание областной администрации. По нему, согласно предварительным данным, выпустили порядка пяти ракет HIMARS. Один из снарядов, как отметил замглавы ВГА Стремоусов, попал в его собственный кабинет.

Также прошедшей ночью украинские боевики обстреляли населенный пункт Нижняя Дуванка ЛНР. Всего боевики выпустили четыре ракеты, о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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