Спецоперация 07 марта 2024, 09:46 Количество безвозвратных потерь ВСУ на Донецком направлении выросло Марочко: безвозвратные потери ВСУ в районе Часова Яра увеличились Laurel Chor/Keystone Press Agency/globallookpress

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У ВСУ выросло количество безвозвратных потерь в районе Часова Яра на Донецком направлении. Об этом в Telegram-канале рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшись на «перехваченные данные», предоставленные собственными источниками.

Он объяснил, что на этом направлении активизировались боевые действия. Кроме того, российские силы стали чаще применять фугасные и корректируемые авиабомбы, от которых практически нельзя укрыться.

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Марочко добавил, что о большинстве подтвержденных погибших сообщают как о пропавших без вести, ссылаясь на невозможность идентификации останков.

Офицер отметил также, что командиры подразделений ВСУ стали чаще обирать солдат. Это происходит якобы по указанию вышестоящего военного руководства. Всплеск поборов и коррупции связывают со сменой главнокомандующего. Более того, с тех пор как новый главком Александр Сырский занимается кадровыми вопросами, за продвижение по службе в украинской армии приходится платить солидные суммы, рассказали источники Марочко.