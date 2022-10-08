Киев не скрывает, что готов использовать инструменты террористов | 360°

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Киев не скрывает, что готов использовать инструменты террористов

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Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин заявил «360», что, по его мнению, взрыв Крымского моста является террористическим актом. Он сравнил действия Украины с ИГИЛ*.

«Атака на Крымский мост, определенно, может быть идентифицирована как террористический акт. Киевский режим уже не скрывает того, что готов использовать инструментарии различных террористических организаций, в том числе запрещенного на территории России ИГИЛ*», — считает политолог.

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Он уточнил, что взрыв Крымского моста произошел с помощью заминированного грузовика. Также Колчин выразил мнение, что с украинским правительством не должно вестись переговоров, как с террористами.

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«Дальнейшие ответы Российской Федерации должны исходить уже из того, что киевский режим утрачивает свою дипломатическую субъектность и должен восприниматься исключительно как террористическая организация, которая должна быть ликвидирована на корню», — заключил эксперт.

* ИГИЛ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.

Взрыв на Крымском мосту

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