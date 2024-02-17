Спецоперация 17 февраля 2024, 19:43 Коксохим не станет второй «Азовсталью». Над заводом в Авдеевке подняли триколор Российский флаг подняли над коксохимом, бывшим мощным «укрепом» ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Флаг России подняли на крыше коксохимического завода в Авдеевке. В Сети ранее появлялись версии, что коксохим может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью», откуда их придется выбивать. Но этого не произошло. По информации военкоров, противник частично оставил свои позиции на АКХЗ, но очаги сопротивления остаются. «360» собрал последние данные о ситуации в городе.

Что происходит в Авдеевке сейчас

Утром 17 февраля появились данные об окончательном сломе сопротивления ВСУ в Авдеевке. По данным военного эксперта Владислава Шурыгина, ночью отход подразделений противника превратился в неорганизованное отступление, а к утру — в бегство.

Реклама

«К пяти часам [утра] город полностью перешел под российский контроль. В нем еще остаются отдельные группы украинских солдат», — пояснил специалист в своем Telegram-канале.

Шурыгин отметил, что речь идет о тех, кого блокировали ранее, военных, которые потеряли связь с сослуживцами, прячась от огня артиллерии и ударов ВКС России. Всего в городе может оставаться до тысячи солдат ВСУ, подчеркнул он.

«При отступлении противник понес большие потери. Все пути выхода находились под постоянным воздействием нашей артиллерии и авиации», — написал Шурыгин.

Еще накануне вечером стало известно, что российские бойцы продвинулись в центр Авдеевки. В Telegram-каналах появились видео, как военные водружают флаг Тувы и Минобороны на монумент героям Великой Отечественной войны.

В субботу российские триколоры подняли над администрацией Авдеевки. Флаг установили бойцы 24-й бригады спецназа из Новосибирска совместно с 239-м полком, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Также российский флаг растянули у здания железнодорожного вокзала Авдеевки бойцы штурмового отряда 35-й бригады, сообщил военкор Андрей Руденко.

Днем российские военные вошли на территорию Авдеевского коксохимического завода, подняв флаг на крыше предприятия.

Полное взятие Авдеевки под контроль России признали и украинские ресурсы. В частности, об этом сообщил DeepState. Аналитики проекта указали, что бойцы ВС РФ заняли не только всю территорию города, но и коксохимическим завод, бывший мощным укрепрайоном украинских войск.

При этом в Telegram-канале «Рыбарь» появились данные о том, что позиции ВСУ на АКХЗ оставили частично. По его информации, противник отошел в Орловку, но очаги сопротивления остаются. Теперь, по мнению автора канала, украинские боевики попытаются закрепиться на рубеже Бердычи — Семеновка — Орловка.

РИА «Новости»

Деревню Ласточкино, по его данным, украинские формирования также оставили, в силу того, что этот населенный пункт находится под полным огневым контролем со стороны АКХЗ, выстроить оборону у ВСУ не получится.

Пока российские бойцы продолжают зачистку микрорайона «Химик» с высотной застройкой, где точно могут оставаться разрозненные группы противника, добавил он.

«Зачистка освобожденных территорий займет время: главное, чтобы штурмовые подразделения при этом продолжили двигаться вперед», — указал «Рыбарь».

Коксохим: что происходит на заводе, это вторая «Азовсталь»?

О том, проводилось ли обследование помещений и подвалов АКХЗ, данных не появлялось. Накануне вечером военкор Евгений Поддубный публиковал в своем Telegram-канале видео с азовцами*, которые, по его информации, укрываются на территории завода.

«Неонацисты формирования „Азов“* взялись за старое. Вновь спустились под землю. На этот раз в подвалы Авдеевского коксохимического завода. Только теперь они пятой точкой чувствуют, что в плен не вариант. Теперь вариант один», — констатировал он.

РИА «Новости»

Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с «360» ранее отмечал, что ситуация в Авдеевке напоминает сценарий даже не Артемовска, а Мариуполя.

«То есть какая-то часть отмороженных засядет на коксохиме, и их будут оттуда выковыривать с помощью ФАБов, я думаю, церемониться никто с ними не станет», — подчеркнул он.

По его словам, ситуация, когда боевикам, засевшим в «Азовстали», организовали сдачу под какие-то гарантии, не повторится. Связано это с тем, что в Авдеевке находится большое число военных преступников, ответственных за многолетние обстрелы Донецка.

По мнению военкора Александра Коца, коксохим навряд ли станет второй «Азовсталью». Завод слишком зависим от западной дороги через Орловку, которая находится под уверенным контролем российских сил, пояснил специалист.

РИА «Новости»

«Распиаренная <…> 3-я штурмовая бригада, которая находилась на коксохиме, уже заявила об отходе, но не упоминала, оставит ли АКХЗ. Ночью какие-то подразделения пытались оттуда выйти, но были накрыты артиллерией», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, подчеркнул Коц, по «недобиткам» на территории завода тоже постоянно летит «широкая номенклатура». По его оценке, малыми группами противник уйдет с АКХЗ.

«И большая часть будет уничтожена в ходе этого процесса. В конце концов, зачем нам снова нужны пленные азовцы*? Нам кузнец не нужен», — заключил военкор.

Говоря о ситуации на коксохиме в контексте ее сравнения с «Азовсталью», военный эксперт и политолог Евгений Михайлов напомнил, что подземные бункеры были оборудованы в советское время на всех крупных предприятиях.

РИА «Новости»

«Соответственно, на коксохиме также есть множество таковых. И с 2014 года Украина готовилась, за 10 лет они сделали, можно сказать, мощную крепость из коксохима. Брать ее будет тяжело», — указал он в беседе с «360».

Вместе с тем, по его словам, нужно понимать, что те, кто останется на АКХЗ, не смогут получать ни питания, ни боеприпасов с учетом того, как продвигаются российские бойцы, и интенсивности их наступательных действий.

«[Украинских боевиков] будут оттуда, как крыс, выдавливать постепенно. Нужно ли им это? Вопрос. На „Азовстали“ они сдались, потому что, если бы не сделали этого, в итоге там бы и умерли. Никто бы их не выпустил. Но надо отметить, что тогда еще ВСУ считали, что они на подъеме, их моральное состояние было другое, а сейчас оно сломлено», — пояснил политолог.

РИА «Новости»

С учетом этих факторов, по мнению Михайлова, решить задачу с АКХЗ будет проще. При этом он не исключил, что украинским военнослужащим могут предложить какие-то варианты сдачи.

«И так как украинские солдаты сейчас прекрасно понимают, что за них никто не борется, их отдали в мясорубку, я думаю, что они в скором времени сдадутся», — добавил эксперт.

Такую точку зрения разделил эксперт по безопасности, член Координационного совета при Росгвардии Роман Насонов. Он обратил внимание, что азовцев*, засевших на «Азовстали», на Украине представляли героями. Однако боевики, которые могут находиться на коксохиме, этот псевдоподвиг своих фашистских соратников повторять не захотят.

РИА «Новости»

«Смысла для них в этом никакого нет, потому что они точно понимают, что наступление России будет продолжаться, что успехов у фашиствующих элементов на театре военных действий, конечно, же не будет», — указал собеседник «360».

В целом стремление бросить позиции по команде ли или без ее получения характерно для всех подразделений ВСУ, чем они и пользуются при любой возможности, заключил Насонов.