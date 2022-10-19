«Когда враг придет домой, будет поздно». Мобилизованные братья из Приморья стали танкистами | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 10:18 «Когда враг придет домой, будет поздно». Мобилизованные братья из Приморья стали танкистами Минобороны России показало обучение мобилизованных приморцев управлению Т-80БВ и БМП-3

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Мобилизованные приморцы приступили к боевой подготовке. Они осваивают управление танками Т-80БВ и БМП-3, основы маскировки и ведения огня. Минобороны России показало учебный процесс.

Бойцы тренируются на полигоне с особым рельефом местности. Он похож на тот, с которым они столкнутся в зоне реальных боевых действий.

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В качестве наставников приморских танкистов выступили инструкторы и техники морской пехоты. Все они имеют боевой опыт. Мобилизованных обучают управлению бронетехникой, маскировке, способам стать незаметными для вражеских беспилотников. В программе сделали упор на отработке ударов.

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«Кто-то страну нашу должен защищать, дети должны жить в мире. Чтобы враг остался за пределами. Когда [враг] придет домой, будет поздно, тяжелее придется», — рассказали два брата.

Мужчины попросили командование отправить их служить в один род войск и в составе одного экипажа. Им пошли навстречу. Братьев определили в танковые войска, потому что решили, что переучить одного из них на танкиста проще, чем другого на сапера.