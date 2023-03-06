Спецоперация 06 марта 2023, 07:25 «Кочующие» орудия. Применение самоходок «Гиацинт-С» на СВО показали на видео Минобороны показало видео с применением самоходнных пушек «Гиацинт-С» на СВО

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Минобороны России опубликовало кадры применения самоходных 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-С» в качестве «кочующих» орудий в ходе спецоперации. Артиллерийские расчеты в Центральном военном округе бьют по огневым точкам и укрепленным позициям ВСУ.

За минуту военнослужащие совершают по пять-шесть выстрелов по цели и тут же меняют огневые позиции. Разведывательные группы корректируют огонь с помощью беспилотников.

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Расчеты «Гиацинтов» укомплектованы не только военнослужащими-контрактниками, но и добровольцами, которые успешно справляются с боевыми задачами.

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Ранее один из военнослужащих рассказал СМИ о тактике применения дальнобойных гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» на спецоперации.