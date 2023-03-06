06 марта 2023, 07:25
«Кочующие» орудия. Применение самоходок «Гиацинт-С» на СВО показали на видео
Минобороны показало видео с применением самоходнных пушек «Гиацинт-С» на СВО
Минобороны России опубликовало кадры применения самоходных 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-С» в качестве «кочующих» орудий в ходе спецоперации. Артиллерийские расчеты в Центральном военном округе бьют по огневым точкам и укрепленным позициям ВСУ.
За минуту военнослужащие совершают по пять-шесть выстрелов по цели и тут же меняют огневые позиции. Разведывательные группы корректируют огонь с помощью беспилотников.Самоходка «Гиацинт-С» способна поражать цели на расстоянии до 33 километров. На гусеничном шасси имеет легкую броневую защиту, обладает высокой маневренностью и может вести стрельбу как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. На орудии установлен уникальный дульный тормоз, поглощающий более 50% энергии отдачи при ведении огня.
Реклама
Расчеты «Гиацинтов» укомплектованы не только военнослужащими-контрактниками, но и добровольцами, которые успешно справляются с боевыми задачами.
Реклама
Ранее один из военнослужащих рассказал СМИ о тактике применения дальнобойных гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» на спецоперации.
Минобороны РФ
Видео
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама