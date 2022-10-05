Минпромторг России попросили дать отсрочку от мобилизации для полиграфистов | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 05:16 Поделиться Telegram

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Viber Минпромторг России попросили дать отсрочку от мобилизации для полиграфистов Книжный союз попросил Минпромторг России дать отсрочку от мобилизации работникам отрасли РИА «Новости»

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Российский книжный союз (РКС) обратился к Минпромторгу РФ с просьбой дать отсрочку от частичной мобилизации для сотрудников полиграфической отрасли. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо написал «Коммерсант».

Полиграфисты предупреждают, что дефицит кадров может привести к полной остановке предприятий. Они предлагают ввести отсрочку в зависимости от квалификации работников, чтобы не потерять машинистов линий, технологов и механиков, от которых во многом зависит печатный процесс.

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Глава РКС Сергей Степашин направил письмо министру промышленности Денису Мантурову. При этом в Минпромторге сообщили, что пока не получали документ. Но в случае получения его рассмотрят в установленном порядке.

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«В полиграфической отрасли заняты преимущественно мужчины, средний возраст работников в ряде модернизированных производств составляет 39 лет», — говорится в письме.

Ранее в Минсельхозе России обсудили необходимость отсрочки от мобилизации для работников агропромышленного комплекса. Речь идет о специалистах, обеспечивающих посевную кампанию, а также о взаимодействии властей субъектов и военкоматов.

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