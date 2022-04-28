Книгу Гитлера нашли на базе националистов «Азова»

Запрещенную в России книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf* («Моя борьба») нашли в Мариуполе. Издание находилось на базе националистического полка «Азов»**.

Российские военные нашли книгу Гитлера во время осмотра бывших казарм националистов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Найденную книгу сняли на видео.

Гитлер написал Mein Kampf* в 1924 году, находясь в заключении. При жизни фюрера книгу перевели на 18 языков и издавали миллионными тиражами.

Это уже не первый раз, когда работу Гитлера находят у украинских националистов. В конце марта российские военные, а также бойцы Народной милиции ЛНР и ДНР наткнулись на книгу в одном из микрорайонов Мариуполя. Еще они нашли изображения нацистской свастики, шевроны с черепом и костями и многое другое.

*Mein Kampf в 2010 году внесена в федеральный список экстремистских материалов и запрещена в России.

**«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.