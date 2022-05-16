Героизирующую террористов книгу нашли на базе украинского нацбата в Мариуполе

На мариупольской базе «Азова»* нашли сборник статей писателя, политика и общественного деятеля Романа Коваля «Философия силы», воспевающих международных террористов в качестве национальных героев Украины. Об этом написало РИА «Новости».

Судя по информации на обложке, книга напечатана гражданским корпусом «Азов»* и рекомендована батальоном для изучения в средних и высших учебных заведениях Минобороны, МВД, нацгвардии и патрульной полиции Украины. Статья «Через память героев — к правлению героев» (1996) предлагает возвеличить образ гауптмана батальона СС «Нахтигаль» Романа Шухевича и героизировать международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева.

Роман Коваль — лауреат множества национальных украинских литературных премий. В 2018 году представители движения «Правый сектор»** вручили писателю и политику орден «Солидарность».

* «Азов» — запрещенная на территории России экстремистская организация.

** «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.