Иностранцы спонсировали школу-детсад в поселке Троицкое в ЛНР, где велась украинская военная пропаганда. После освобождения в здании нашли специальную литературу и указатели, сообщило РИА «Новости».

Населенный пункт в течение последних восьми лет находился на линии разграничения между ЛНР и Украиной. В местной школе, на базе которой также работал детсад, нашли много книг с украинской военной пропагандой. Кроме того, в здании были установлены таблички, подтверждающие, что учреждение спонсировали Нидерланды, Япония и США. В частности, поддержку оказывало Агентство по международному развитию (USAID).

Троицкое было взято под контроль российской армией в конце марта. В бывшем штабе националистов обнаружили макет местности с украинскими позициями и местами сосредоточения техники.