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    09 июня 2022, 06:46

    Клубы дыма по всему городу. Жители Стаханова показали последствия обстрела ВСУ

    Жители Стаханова показали на видео последствия обстрела ВСУ

    Екатерина Виславская

    Украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике. Клубы дыма видны из разных точек города. Местные жители показали видео последствий атаки, сообщили «Известия».

    Клубы дыма по всему городу. Жители Стаханова показали последствия обстрела ВСУ

    Нападение произошло утром 9 июня, в 05:10. Услышав взрывы, горожане посмотрели в окна и увидели на горизонте несколько столбов темного дыма.

    ВСУ использовали 20 снарядов реактивной системы залпового огня, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. Атака велась со стороны Бахмута.

    Тем временем в соседней республике Следком зафиксировал факт обстрелов боеприпасами НАТО. Украинские военные атаковали Донецк.