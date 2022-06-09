Клубы дыма по всему городу. Жители Стаханова показали последствия обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике. Клубы дыма видны из разных точек города. Местные жители показали видео последствий атаки, сообщили «Известия».

Нападение произошло утром 9 июня, в 05:10. Услышав взрывы, горожане посмотрели в окна и увидели на горизонте несколько столбов темного дыма.

ВСУ использовали 20 снарядов реактивной системы залпового огня, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. Атака велась со стороны Бахмута.

Тем временем в соседней республике Следком зафиксировал факт обстрелов боеприпасами НАТО. Украинские военные атаковали Донецк.