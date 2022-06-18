Клубы дыма над заводом «Топаз» заметили в Донецке

Над заводом «Топаз» в Донецке заметны клубы дыма. Об этом в Тelegram-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«Практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом „Топаз“. Куйбышевский район города остается под обстрелами», — сообщил он.

Кадры с видом на «Топаз» опубликовали на сайте газеты «Известия».

Кулемзин сообщил, что в результате открытия огня по этой части города пострадали мирные горожане. Также он сказал, что несколько жилых домов и продуктовый магазин получили повреждения. По его словам, на месте обстрелов уже работают спасатели.

Позднее мэр города добавил, что Куйбышевском районе приостановили движение троллейбусов маршрута № 14. По его словам, это временная мера. Также из-за угрозы обстрелов был изменен график подвоза воды в Куйбышевский район.

Кроме того, под обстрел попал и Петровский район Донецка. В результате прилетов в этой части города получил ранение мирный житель. Пострадавшего уже доставили в больницу.