Ключ к будущему Донбасса. Контроль над Углегорской ТЭС позволит начать восстановление экономики ДНР

В Светлодарске под контроль союзных сил перешла Углегорская ТЭС. ВСУ удерживали теплоэлектростанцию с 22 мая. Теперь стратегически важный объект освободили — он станет важной вехой в восстановлении экономики Донбасса. ТЭС предстоит обследовать и разминировать.

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко отметил, что Углегорская ТЭС является ключевым промышленным объектом региона.

«В настоящее время идет зачистка территории электростанции от остатков вооруженных формирований Украины», — процитировали его Telegram-канал НМ ЛНР.

Бывший укрепрайон

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с «360» подтвердил, что Углегорская ТЭС имеет огромное значение.

«Прежде всего — для будущего. Потому что нужно будет поднимать экономику. Теплоэлектростанция производит электроэнергию, дает возможность возрождать города, работать бетонным и асфальтовым заводам. <…> Чтобы предприятия возрождались, чтобы у людей было электричество, чтобы насосы качали воду. Это главное значение», — подчеркнул он.

Территорию электростанции, добавил Марков, превратили в крупный укрепрайон. И его взятие приблизило возможность дальнейшего наступления — взятие Бахмута, Соледара, Северска, Торского.

«Нужны два направления. Первое — выход на линию Краматорск — Славянск. Это крупная промышленная агломерация, там сотни тысяч людей. Второе — нужно отрезать Авдеевку и Марьинку. Это мощные укрепрайоны, с которых бьют и бьют по центру Донецка. Их снабжение осуществляют через Бахмут. И с этой точки зрения важно прекратить эти варварские террористические обстрелы», — заметил политолог.

Заминировали каждый метр

Работы на Углегорской ТЭС предстоит немало. Перед отходом с теплоэлектростанции украинские военные оставили множество мин и растяжек.

«Данное предприятие нужно будет тщательно обследовать и разминировать», — отметил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко, которого процитировало РИА «Новости».

Там буквально каждый клочок, каждый метр заминирован, везде растяжки, везде осуществлялось дистанционное минирование. Работы нашим инженерным войскам предстоит очень много Андрей Марочко подполковник НМ ЛНР.

ТЭС он назвал «самой крупной в Европе». Она обеспечивает энергией как многие города и районы ДНР, так и населенные пункты за ее пределами, привел слова Марочко ТАСС.

На территории ТЭС шли боевые действия, напомнил Марков. И определить, в каком состоянии после взятия она находится, непросто.

«Практика показывает, что [бывает] по-разному. Например, завод имени Ильича в Мариуполе полностью восстановят, а „Азовсталь“ восстановить не удастся. [Необходим] очень конкретный анализ техноструктуры, которую должны просмотреть на предмет восстановления», — объяснил политолог.

Штурм ТЭС, уточнил RT, стал возможным после подхода союзных сил с северной стороны. Вели его бойцы НМ ЛНР и ДНР. После наступления ВСУ ударили артиллерией по своим же военным, которые находились на объекте: пытались предотвратить бегство со стратегически важного объекта. После зачистки Углегорской ТЭС от украинских силовиков союзные силы выдвинутся в сторону Артемовска.