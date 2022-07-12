Климов объяснил, почему в России не введут военное положение

В России не планируют вводить военное положение и ограничивать в связи с проведением спецоперации права и свободы граждан. Об этом заявил в пресс-центре «Парламентской газеты» глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов.

Сенатор напомнил, что вводятся разные виды положений, в том числе чрезвычайное и военное. Последнее относится к самой высокой степени мобилизации общества.

«Она предполагает, что государство и население в такой беде, что иным способом ее преодолеть невозможно. Но наша задача — обеспечить безопасность людей и ни в коем случае не ограничивать права и свободы», — сказал он.