12 июля 2022, 14:38
Климов объяснил, почему в России не введут военное положение
Сенатор Климов оценил возможность введения в России военного положения
В России не планируют вводить военное положение и ограничивать в связи с проведением спецоперации права и свободы граждан. Об этом заявил в пресс-центре «Парламентской газеты» глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов.
Сенатор напомнил, что вводятся разные виды положений, в том числе чрезвычайное и военное. Последнее относится к самой высокой степени мобилизации общества.
«Она предполагает, что государство и население в такой беде, что иным способом ее преодолеть невозможно. Но наша задача — обеспечить безопасность людей и ни в коем случае не ограничивать права и свободы», — сказал он.