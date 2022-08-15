Кличко рассказал об угрозах из офиса Зеленского

Офис президента Украины Владимира Зеленского угрожал мэру Киева Виталию Кличко лишением гражданства после подписания открытого письма в поддержку главы территориальной обороны Днепра Геннадия Корбана. Об этом градоначальник рассказал изданию «Бабель».

«После подписания мной открытого письма с просьбой вернуть гражданство Корбану мне начали поступать намеки о возможном лишении гражданства Германии или США у самого меня», — сообщил он.

Кличко отметил, что был очень удивлен угрозам, поскольку не владеет немецким или американским гражданством.

«Я провел большую часть жизни в Америке и Германии. Были даже предложения получить паспорт, только зачем? Я был и остаюсь украинцем, никаких других паспортов у меня нет», — добавил мэр.

Корбана лишили гражданства в конце июля. Он сообщал, что пограничники отказали ему во въезде на Украину и отняли паспорт, писал RT.

Мэр Днепра Борис Филатов упрекал Зеленского в попытке установить в стране автократический режим. По его словам, сложившаяся обстановка в стране не дает властям государства права на узурпацию.