Кличко рассказал об угрозах из офиса Зеленского
Мэр Киева Кличко сообщил об угрозах лишения гражданства от офиса Зеленского
Офис президента Украины Владимира Зеленского угрожал мэру Киева Виталию Кличко лишением гражданства после подписания открытого письма в поддержку главы территориальной обороны Днепра Геннадия Корбана. Об этом градоначальник рассказал изданию «Бабель».
«После подписания мной открытого письма с просьбой вернуть гражданство Корбану мне начали поступать намеки о возможном лишении гражданства Германии или США у самого меня», — сообщил он.
Кличко отметил, что был очень удивлен угрозам, поскольку не владеет немецким или американским гражданством.
«Я провел большую часть жизни в Америке и Германии. Были даже предложения получить паспорт, только зачем? Я был и остаюсь украинцем, никаких других паспортов у меня нет», — добавил мэр.
Корбана лишили гражданства в конце июля. Он сообщал, что пограничники отказали ему во въезде на Украину и отняли паспорт, писал RT.
Мэр Днепра Борис Филатов упрекал Зеленского в попытке установить в стране автократический режим. По его словам, сложившаяся обстановка в стране не дает властям государства права на узурпацию.