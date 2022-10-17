Кличко подтвердил информацию о новой серии ударов по Киеву | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 09:03 Поделиться Telegram

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Viber Кличко подтвердил информацию о новой серии ударов по Киеву Администрация Киевской области заявила об ударах по критической инфраструктуре

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В Киеве прогремела очередная серия взрывов. Об этом сообщил ряд местных СМИ. Также информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко. Он написал об этом в Telegram-канале.

«Еще два взрыва в Шевченковском районе», — сообщил он.

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Мэр Киева призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

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Ранее Кличко сообщал, что прилеты по Киеву привели к пожару в нежилом здании. Также он заявил, что атака дронов-камикадзе повредила несколько жилых зданий. Оба происшествия случились в Шевченковском районе Киева. Кличко заявил, что на месте уже работают врачи. Информацию о раненых мэр города не опубликовал.

Также о новых прилетах по центру Киева сообщили и местные СМИ. По данным «Украина.ру», очередные удары пришлись на офис компании «Укрэнерго». Сотрудники издания отметили, что по зданию запустили две единицы «Гераней». Об этом сообщили в Telegram-канале «Украина.ру».

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