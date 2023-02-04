Эксклюзив 04 февраля 2023, 00:24 Клещи российских сил сжали Северск с трех сторон Военный аналитик Онуфриенко: битва в Артемовске близка к завершению

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Украинские войска близки к потере Северска, а битва у Артемовска завершится полным уничтожением остатков гарнизона ВСУ, которые пока остаются в городе. О главных событиях последних дней в зоне специальной военной операции «360» рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

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Далее — его прямая речь.

Гремящая музыка

Начну с цитаты одного из наших информагентств: «Союзные силы, в составе которых действует ЧВК „Вагнер“ продолжают наступление». Возможно, что писавшему от переутомления привиделись «зеленые человечки» — вежливые, добрые, свои.

А может он просто не слышал о том, что республики давно вошли в состав России, равно как и их корпуса в состав Вооруженных Сил. Не важно, не суть.

РИА «Новости»

Главное, что, действительно, от излучины Северского Донца и южнее, почти до Торецка, ежедневно гремит только одна музыка — оркестранты играют Вагнера. Другой здесь нет уже давно. При этом исполняют вдохновенно и с огоньком.

Северск в клещах

Не успел отгреметь бой на перекрестке дорог у села Сакко и Ванцетти, как оркестранты вышибли оттуда остатки гарнизона хунты. Не останавливаясь на этом, к вечеру они уже освободили Николаевку. Соседним Федоровке приготовится. Таким образом «оркестранты» постепенно с юга приближаются к Северску.

Помимо этого продолжается освобождение и с востока. Сегодня освободили Белогоровку, которая находится Северского Донца.

РИА «Новости»

Мало того, на левом берегу Северского Донца Вооруженные силы России перешли в наступление и продвигаются по Серебрянскому лесничеству от Диброва, отжимая остатки гарнизона противника к реке. Таким образом клещи вокруг Северска сжимаются все сильнее. Уже с трех сторон.

«Бахмутская мясорубка»

Южнее Соледара продолжается освобождение Артемовска. Битва, которую на Западе окрестили «Бахмутской мясорубкой», продолжается уже не первую неделю, но с вполне очевидным и уже очень близким результатом — полным уничтожением остатка гарнизона в Артемовске.

«Оркестранты» обходят город с юго-запада. Там они охватывают в клещи еще и село Красное, оно же Ивановское.

Полностью перерезана, это подтверждают, пытавшиеся проехать по дороге боевики, трасса, ведущая через Красное на Константиновку.

До последней трассы, которой пока еще удается пользоваться по ночам противнику, дороги на Часов Яр, где остается всего несколько километров, и она находится под прямым огнем.

Больное место ВСУ

Еще одно больное место у противника — Угледар, который уже именую «Бахмутская мясорубка — 2». Именно сюда противник перебрасывал подкрепления, снимая их с Кременной, отказавшись от наступления на этом участке фронта.

РИА «Новости»

Именно это позволило нашим войскам выйти в наступление не только от Диброва на юго-запад к Северскому Донцу, но и наступать на всем протяжении фронта, подойдя на два километра к Ямполовке, отжимая противника повсюду.

В том числе и в Балке Желобок и в районе Макеевки, отжимая его к реке Желобок.

Тихий Днепр

Таким образом по всему фронту наши войска медленно продвигаются на запад и единственным исключением является фронт, проходящий по Днепру. Он относительно спокойный, безусловно стабилен. Разделенные рекой противники занимаются взаимными обстрелами.

Тем не менее в Херсонской области удалось завалить довольно редкую краснокнижную птицу — жовто-блакитный МиГ-29.

Лишения «жирных котов»

Последняя новость пришла из Крыма. Здесь национализированы 500 объектов недвижимости, принадлежащих Бене Коломойскому, Ринату Ахметову и другим «жирным котам», которые поддержали хунту.

Все объекты выставят на аукцион, а вырученные деньги, как уже объявил глава Крыма Аксенов, направят на оснащение наших подразделений, освобождающих нашу землю от войск хунты.