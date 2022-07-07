Минобороны: немецкие военные изучали клещей на Украине

Участие в испытаниях биологического оружия на территории Украины принимали участие не только американцы, но и страны НАТО. Прежде всего Германия. Специалисты центральной медико-санитарной службы вооруженных сил страны изучали места распространения клещей, переносящих вирус Конго-крымской лихорадки. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что вся работа проводилась под предлогом совершенствования работы украинской системы эпидемиологического надзора.

«Проводился масштабный скрининг восприимчивости местного населения к данной инфекции с обобщением демографических, эпидемиологических и клинических данных. Подобный подход позволяет выявлять новые региональные генотипы вируса и проводить отбор штаммов, вызывающих скрытые клинические формы» — пояснил Кирилов.

Источник фото: пресс-служба Минобороны России

Он напомнил, что от Конго-крымской лихорадки умирает треть зараженных пациентов. А сама борьба с возбудителем требует больших затрат.

Кроме Германии интерес к инфекциям, которые переносили клещи, проявили американцы. Специалисты техасского университета обратили внимание на насекомых, способных заразить человека туляремией, лихорадкой Западного Нила и Конго-крымской лихорадкой.

«Сбор клещей проводился преимущественно в юго-восточных областях Украины, где расположены природные очаги инфекций, характерных для территории Российской Федерации», — подчеркнул представитель Минобороны.

Генерал Кириллов добавил, все эти работы совпали со вспышкой клещевого боррелиоза среди жителей Украины, а также увеличением числа опасных насекомых в приграничных районах России. Сейчас изучением этих вопросов занимаются эксперты вместе со специалистами Минобороны.