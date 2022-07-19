Кива не исключил, что Венедиктову и Баканова ликвидируют после отставки

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива выдвинул версию, что Ивана Баканова и Ирину Венедиктову могут убить после их увольнения. Они занимали должности главы Службы безопасности Украины и генпрокурора страны соответственно.

По его словам, эти люди после увольнения стали ненужными свидетелями. Они, по сути, являются носителями информации о преступлениях, которые американские власти, разведка Мi6 и киевский режим осуществляли через СБУ и Генеральную прокуратуру.

«Поэтому они могут быть в ближайшее время ликвидированы или западными спецслужбами, или украинскими — опыт есть, тем более идут боевые действия», — написал Кива в Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора и Ивана Баканова — с должности главы Службы безопасности страны в конце прошлой недели. Зеленский объяснил, что принял решение в связи с массовыми случаями государственной измены сотрудников двух ведомств.

Верховная рада 19 июля утвердила отставку Венедиктовой.