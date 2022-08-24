Китай заявил, что Запад превратил Украину в полигон для испытания оружия

Страны Запада превратили Украину в полигон для испытания своего оружия и устроили побоище, чтобы ослабить Россию. Об этом заявили в редакционной статье китайского государственного издания Global Times.

Начало конфликта, его продолжительность и все разрастающиеся последствия не пошли ни по одному из сценариев Запада. За полгода конфликт перекинулся с военного сектора на дипломатию, энергетику и финансы. При этом «силы санкций» опустили курс евро до 20-летнего минимума, и в самой Европе начала стремительно расти инфляция. Втянутые в это стороны уже не рассчитывают на дивиденды, а стараются как можно меньше потерять.

«Американские и другие западные СМИ часто используют слово „неожиданный“ при рассмотрении этого конфликта: неожиданно, что конфликт длится так долго; неожиданно, что цена, которую заплатили европейцы, так высока; неожиданно, что „болезненных последствий“ так много», — отметили в газете.

При этом, отметили авторы статьи, американцы все равно не хотят конца украинскому конфликту. Они, наоборот, «с беспокойством» отмечают в своих СМИ, что «поддержка Украины уменьшается». Канал CNN даже заявил, что «суровая зима станет испытанием для поддержки Украины Европой как никогда ранее». Американцы еще упорно не ценят потуги Европы им помочь в становлении этого хаоса, а только упрекают, что та уже как будто сдается.

Самое страшное, написали в Global Times, что США собирается использовать этот опыт и в других частях планеты, создавая региональные кризисы во имя «мира».

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter цитату Владимира Ленина о том, что демократия существует только для богачей. Он также добавил от себя: «Вот что такое демократия на Западе».