Китай призвал не допустить выхода украинского конфликта за пределы региона

Нельзя допустить, чтобы боевые действия на Украине вышли за пределы региона, заявил глава Министерства обороны Китая Вэй Фэнхэ. Его видеосообщение продемонстрировали на Московской конференции по международной безопасности, написало РИА «Новости».

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что украинский кризис не разрешится за один день.

«В этой ситуации недопустимо, что конфликт вышел за пределы региона. Всем его участникам необходимо активнее работать над преодолением кризиса, а Китай продолжит принимать свою конструктивную роль в процессе», — заявил Фэнхэ.

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее главными задачами демилитаризацию и денацификацию соседнего государства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США пытаются впутать Латинскую Америку в прямое противостояние с Россией и Китаем, написал RT.