Китай призвал к переговорам из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС

Сторонам конфликта на Украине необходимо сесть за стол переговоров и найти решение ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. Он напомнил, что кризис продолжается до сих пор, сообщил RT.

«Нам нужно, чтобы заинтересованные стороны сели за один стол, провели переговоры и нашли решение», — отметил китайский дипломат.

Власти Украины, отдавая приказ военным атаковать Запорожскую АЭС, ставят мир на грань ядерной катастрофы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, если это все же случится, ответственность за произошедшее понесут «спонсоры» украинского руководства.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не видит «немедленной угрозы» ядерной безопасности ЗАЭС. Несмотря на это, он призвал прекратить военные действия, угрожающие атомной электростанции.

По словам замдиректора департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева, за последние дни ВСУ несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. Атаки украинских военных он назвал актом ядерного терроризма.