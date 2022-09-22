Пекин отказался наблюдать за конфликтом на Украине со стороны | 360°

Спецоперация 22 сентября 2022, 21:29 Поделиться Telegram

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Viber Пекин отказался наблюдать за конфликтом на Украине со стороны Глава МИД Китая Ван И: Пекин не будет наблюдать со стороны за конфликтом на Украине Unsplash/Yan Ke

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Китай не будет обострять конфликт на Украине, но и не станет наблюдать за ним со стороны. Такое мнение высказал глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И в беседе со своим европейским коллегой Жозепом Боррелем на полях Генассамблеи ООН.

Ван И оценивает происходящее на Украине как ситуацию, которую искусственно затягивают. Кроме того, очевидна тенденция на эскалацию, добавил он. Китайская сторона считает, что сейчас главный приоритет — это прекращение огня и переговоры.

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«В то же время мы поддерживаем ЕС и ведущие европейские страны в том, чтобы они продолжили активное посредничество и прилагали все усилия для достижения мира», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

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При этом в китайских СМИ активно муссируется тема конфликта на Украине. Издание China Daily отмечает, что главным проигравшим от этой ситуации является Евросоюз. Государства ЕС уже испытывают на себе последствия необдуманных решений, в частности, антироссийские санкции привели к экономическому и энергетическому кризису.

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