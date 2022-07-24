Иран и Китай поддержали Россию в специальной операции на Украине. Об этом в колонке для издания National Interest написал журналист Марк Эпископос.

По его словам, рабочий визит президента РФ Владимира Путина показал тревожный сигнал для западных стран.

«Существует и иная точка зрения, несмотря на попытки Запада выстроить единонаправленный антироссийский фронт», — написал Эпископос.

Ранее Путин посетил Тегеран, где провел переговоры с лидерами Ирана и турецким президентом Рэджепом Тайипом Эрдоганом.

Пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс предупреждал Китай о серьезных последствиях за помощь России. По его словам, меры примут не только США, но и еще десятки стран.