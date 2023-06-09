Спецоперация 09 июня 2023, 21:23 Кириенко приехал в зону СВО Пушилин сообщил о приезде Кириенко на передовые позиции в зоне спецоперации Telegram

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Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко побывал на передовой в зоне спецоперации. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«С Сергеем Кириенко и Артемом Жогой проехали по некоторым нашим передовым позициям», — написал он.

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Пушилин отметил, что обсудил с первым замглавы администрации Владимира Путина вопрос снабжения. По словам врио главы ДНР, его осуществляют в штатном режиме.

«То, что необходимо точечно, дополнительно закрывают Народный фронт и другие меценаты», — пояснил он.

У российских военных на передовой, отметил Пушилин, боевое настроение. Бойцы рассказали о военных перспективах, которые «вселяют оптимизм».

Накануне, 8 июня, Кириенко побывал в затопленных после прорыва плотины Каховской ГЭС районах Херсонской области. Он приехал, чтобы оценить ситуацию и обстановку в Голой Пристани и Алешках.