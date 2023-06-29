Спецоперация 29 июня 2023, 02:48 Кириенко посетил позиции 114-й бригады ВС РФ на Авдеевском направлении Врио главы ДНР Пушилин: Кириенко посетил позиции 114-й бригады на Авдеевском направлении

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил 114-ю бригаду российских войск на авдеевском направлении. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«На Авдеевском направлении, как всегда, горячо. Подробности с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко узнали, посетив 114-ю бригаду», — сказано в сообщении.

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По словам Пушилина, командир Илья Малой раскрыл подробности ситуации на фронте — обстановка довольно оптимистичная. Кроме того, были просмотрены технические разработки бригады.

«Есть интересные решения, все идет в дело, помогает бить противника. Все на это нацелены, боевой дух на высоте!» — сообщил Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что бойцы России настроены на полное освобождение Авдеевки и усилили позиции на данном направлении. По его словам, после освобождения прекратятся обстрелы Ясиноватой, Макеевки и Донецка.

Также Пушилин сообщил о положении в Артемовске. Националисты киевского режима хотели ударить с флангов, но военнослужащие ВС РФ удержали ситуацию под строгим контролем.