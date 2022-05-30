«Кинулись обнимать». Жители Северодонецка рассказали о встрече российских военных

Российские военные взяли под контроль Северодонецк. Местные жители рассказали, что были рады видеть бойцов РФ и ЛНР и не могли поверить, что они появились в городе.

«Все хорошо у нас будет, раз пришли наши. Все рады. Как новость сказали соседним домам [о том, что зашли силы ЛНР и России], все кинулись нас обнимать, они не верили, что пришли наши люди», — сказала РИА «Новости» одна их жительниц города.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 28 мая, заявил о взятии Северодонецка под контроль российских войск. По его словам, российские военные освободили город от украинских националистов и уничтожили их позиции. Глава республики подчеркнул, что теперь местные жители могут вздохнуть спокойно, так как им больше ничего не угрожает.

На следующий день официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы ведомства при поддержке российских военных заняли плацдарм в Северодонецке. Украинских солдат заблокировали в городе и дали им последний шанс сложить оружие и сдаться.