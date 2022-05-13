«Кинул канистру в подвал». Жительницы ДНР рассказали, как их пытался заживо сжечь нацист

Жительницы населенного пункта Рубцы в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики рассказали, как украинский националист пытался сжечь их заживо в подвале. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Мать с дочерью прятались в подвале дома во время обстрелов ВСУ.

«Когда около двух ночи собрались выходить, то нам подпалили подвал. Это был наш сосед. Он ударил дочку кастетом в висок, а меня ногой», — рассказала пострадавшая.

Причиной такого яростного поведения соседа была русская национальность женщин.

«Он спрашивал: „Вы русские?“ Говорил, мол, сейчас возьму автомат и вас постреляю. Вам защиты не будет ни от русских, ни от кого. Это вам за все то, что русские делают», — сообщила дочка.

Женщины просидели в укрытии до момента, пока в село не зашли российские вооруженные силы.

«Говорила дочери, что нам бы попасть в Россию, там такого не будет! Знаю, что Россия победит, Россия всегда за своих граждан», — добавила мама.

Военнослужащие ДНР совместно с ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты от украинских вооруженных формирований.