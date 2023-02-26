Спецоперация 26 февраля 2023, 13:06 Кимаковский предупредил о возможной серьезной эпидемии после подрыва дамбы в Артемовске Советник главы ДНР Кимаковский: подрыв дамбы в Артемовске вызовет серьезную эпидемию РИА «Новости»

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Украинские войска накануне подорвали дамбу в Артемовске, чтобы помешать продвижению российской армии. Это может вызвать серьезную эпидемию и усилить продовольственный кризис, заявил РИА «Новости» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения», — сообщил он.

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По его словам, сейчас начнутся проблемы с доставкой продуктов в город, что выльется в кризис.

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Следственный комитет уже начал расследование по данному факту. Жители Артемовска сообщили, что затопило несколько частных домов. Вода также попала в подвалы, где люди укрывались от обстрелов со стороны ВСУ. Следователи считают, что украинские войска намеренно подорвали дамбу, чтобы создать неприемлемые условия для оставшегося в городе мирного населения.