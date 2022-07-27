Петиция с призывом возобновить мирные приговоры с Россией и достичь согласия появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского. При необходимых 25 тысячах голосов документ получил поддержку более 30 тысяч человек. Своим мнением о том, какие сейчас настроения на Украине и как будут развиваться события дальше, с «360» поделился политолог, журналист Юрий Светов.

Далее — прямая речь.

Киеву не важно, чего хочет народ

Я думаю, что народ не имеет к этому никакого отношения. Когда это украинская власть интересовалась, чего хочет народ и как он к этому относится? Они знают сами, что делать. Почему появилась эта информация — ну, видимо, было много разговоров на эту тему.

С нашей стороны было заявлено и президентом Владимиром Путиным, и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, что мы открыты к переговорам. Но не видим такого желания со стороны украинцев. Причем мы подчеркиваем все время, что им не дают вступить в переговоры американцы и англичане.

Что за этим последует — трудно сказать, будет ли что-то реальное? Просто давайте вспомним, что даже те договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле, проходили по требованию украинской стороны. Они отказывались общаться с нашей делегацией.

Поэтому сначала Россия, Турция и ООН подписали документ, а затем Украина, Турция и ООН. И прямого контакта не было. Если они видят переговоры в таком ключе, тогда это будет длиться бесконечно — это раз. А во-вторых, с какими условиями подходят к началу переговоров?

«Будут сотрясать воздух»

Наши условия понятны, мы их сформулировали в начале специальной операции. То, что Крым — российский, это признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, денацификация и демилитаризация

А о чем говорят украинские представители — Россия должна вывести свои войска со всей территории, включая Крым, выплатить репарации, раскаяться, встать на колени, а после этого мы поговорим. Это тупик.

Я думаю, что без победы России ничего не будет. Будут сотрясения воздуха, громкие слова, они станут изображать из себя миротворцев перед всем миром, но ничего реального не будет.