Спецоперация 02 февраля 2024, 10:11 Киевский режим восполнил мобилизованными потери на Артемовском направлении Марочко: в январе ряды ВСУ на Артемовском направлении пополнили мобилизованные РИА «Новости»

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В январе киевский режим направил мобилизованных украинцев для восполнения частей на Артемовском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил офицер Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.

«На участке Клещеевка — Курдюмовка с Константиновки зафиксировали прибытие свежего пополнения для украинских подразделений. В подавляющем большинстве они не имеют боевого опыта, людей призвали в январе текущего года по мобилизации», — сказал он.

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Марочко добавил, что украинское командование таким образом восполняет потери в личном составе.

«По предварительным данным, потери Украины только на этом участке каждый день составляют до роты военнослужащих», — добавил военный эксперт.

Ранее Марочко рассказал, что российские силы улучшили позиции на Краснолиманском направлении. Они продвинулись в районе Серебрянского лесничества, города Кременная и села Терны.