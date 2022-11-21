Эксклюзив 21 ноября 2022, 14:05 Киевский режим сравнили с бешеной собакой, которая покусает своих западных хозяев Политолог Ярошенко предрек скорое падение Украины без помощи США и ЕС РИА «Новости»

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США сразу же бросят Украину, как только окончательно убедятся в том, что киевский проект давления на Россию провалился. Такой прогноз сделал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко в разговоре с «360». Он сравнил киевский режим с бешеной собакой, которая опасна не только для окружающих, но и для своих хозяев.

«Киевский режим — это бешеная собака. Западные кураторы забыли, что бешеная собака обязательно покусает своих хозяев. Чтобы этого не случилось, ее пристреливают», — отметил Алексей Ярошенко

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Он напомнил, что подобная ситуация складывается уже не в первый раз: США сначала создают террористические организации, а потом объявляют им войну.

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«США бросят Украину, как только окончательно уверятся в том, что киевский проект давления на Россию провалился. Сейчас он представляет собой черную дыру, где пропадают деньги и вооружение. Но обещанное давление на Россию не оказывается. Надо понимать, что именно с этой целью США затевали украинский проект, спонсировали киевский режим, накачивали его нацистской идеологией, поддержали незаконный переворот власти», — подчеркнул руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов.

Если бы с самого начала Запад не поддерживал Украину войсками, оружием, технологиями, деньгами, добавил Ярошенко, то спецоперация продлилась бы несколько недель.