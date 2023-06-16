Спецоперация 16 июня 2023, 07:03 Киевский режим решил больше не откладывать контрнаступление из-за Запада WP: Украина решила не откладывать контрнаступление, чтобы добиться успехов до зимы РИА «Новости»

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Несмотря на риск больших боевых потерь и отсутствие авиации, Вооруженные силы Украины решили больше не откладывать контрнаступление. Киевский режим рассчитывает сохранить лояльность Запада, добившись успехов до зимы, сообщила газета The Washington Post.

«Начало атаки нельзя было откладывать. Киев хочет зафиксировать крупные успехи на поле боя этим летом и осенью, прежде чем наступит суровая зима, и дать западным покровителям доказательства того, что Украина способна победить Россию», — сказали авторы статьи.

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Армия пошла в атаку несмотря на то, что украинские официальные лица признали — контрнаступление спровоцирует большие потери среди солдат и лишит ее техники. Ситуацию усугубит отсутствие западной авиации для прикрытия с воздуха и дальнобойной артиллерии. По информации издания, киевский режим решил больше не откладывать намеченную сначала на весну, потом на лето кампанию, ведь ближайшее обсуждение военной помощи Украине пройдет совсем скоро — на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

ВСУ заявили, что добились некоторых успехов, например, заняли семь небольших сел на юго-востоке Украины. Однако журналисты не смогли проверить эту информацию — им ограничили доступ в зону боевых действий.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные захватили лишь несколько построек в 15-20 километрах от линии фронта. По его словам, в первые дни контрнаступления они не показали никаких значимых успехов.