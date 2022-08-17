Киевский режим использует население в качестве пушечного мяса

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Украине сложилась напряженная ситуация из-за наступления российской армии. Потери личного состава ВСУ могут достигать почти 200 тысяч человек, а почти вся военная техника страны уничтожена. Украина продолжает выпрашивать помощь у западных стран, но из основных доноров остались только США. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Потери у украинской стороны большие. Об этом говорил министр обороны России Сергей Шойгу. Он их не озвучивал, но сказал, что через некоторое время это станет достоянием гласности. Возможно, общие потери у украинской армии составляют около 190 тысяч человек.

Что касается техники и авиации, то Министерство обороны почти ежедневно называет новые данные. Если посмотреть на эти цифры, то армия Украины с точки зрения боевой техники перестала существовать. Вся военная техника уничтожена.

Сейчас украинские националисты продолжают воевать с техникой, предоставленной странами НАТО, и старым вооружением СССР. Потери у них весьма, весьма существенны. Именно об этом идет речь

Источник фото: РИА «Новости»/Сергей Аверин

Другой вопрос в том, что киевский режим использует свое население — сначала мужское, а теперь уже и женское — в качестве пушечного мяса. Власти говорят, что готовы мобилизовать миллион человек, кто-то уже говорит, что и четыре миллиона человек может задействовать.

Они людей не жалеют, они их как бы перемалывает. И будут перемалывать дальше в зависимости от того, какое количество личного состава они призовут.

Источник фото: РИА «Новости»/Виктор Антонюк

Украина просит помощи

Украина продолжает просить помощи у других стран. США им выделили пять миллиардов долларов. От них опять же идут серьезные поставки и противоракетного комплекса Jаvеlin, и систем залпового огня HIMARS, и боеприпасов для них.

Кроме того идет обучение личного состава Украины в Великобритании. Это дело оплачивается странами НАТО. Их учат владеть тяжелой боевой техникой — танками, авиацией.

Страны Запада не стали реже помогать Украине. Происходит только спад в небольших и средних странах, где арсенал уже закончился и воевать нечем

Если небольшие страны будут передавать больше оружия, то начнется разоружение собственной армии. Поэтому малые и средние государства не торопятся с передачей боевой техники Украине. За исключением Польши и символических акций, которые совершают страны Прибалтики в обмен на поставки оружия из США.

Основной спонсор Украины — это все еще США. Они готовы поставлять оружие, и их ВПК работает на это. Для них это госзаказы и хорошая возможность зарабатывать. Это выгодно и администрации США, которая получает поддержку от военно-промышленного сектора.

Нельзя исключать, что эта помощь может в какой-то момент сократиться. Все зависит от внутренней ситуации. Если в Конгрессе на выборах победят республиканцы и администрация президента США Джо Байдена окажется в сложном положении, то это может задержать определенные поставки.

Но если на выборах президента к власти придет такой человек, как Дональд Трамп, то он постарается пересмотреть помощь Украине. И тогда власти Штатов направят денежные потоки на решение экономических проблем в США.