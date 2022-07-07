Киевские власти снесли монумент «Навеки вместе с Россией»

Монумент «Навеки вместе с Россией» снесли в Переяславе. Скульптуру в честь воссоединения стран поставили здесь в 1961 году. О ее демонтаже объявил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба у себя в Telegram-канале.

«В городе Переяслав снесли монумент, [посвященный] празднованию 300-летия воссоединения Украины с Россией», — написал украинский чиновник.

Общественные слушания о будущем монумента «Навеки вместе с Россией» прошли в Киевской области в феврале, сообщил ТАСС. Тогда депутат местного райсовета Сергей Штепа заявил, что 80% жителей Переяслава поддержали демонтаж. Против выступили 16 человек.

Скульптуру двух женщин в русском и украинском национальных костюмах авторства Василия Гнездилова установили в 1961 году на площади Богдана Хмельницкого. Ее посвятили 300-летию Переяславской рады, ознаменовавшей воссоединение Украины и России.

Власти ДНР, наоборот, восстанавливают разрушенные националистами памятники. Там показали работы в мемориальном комплексе Саур-Могила.