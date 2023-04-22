Спецоперация 22 апреля 2023, 20:04 Киевские террористы устроили подрыв в депо Мелитополя Балицкий: украинские диверсанты устроили подрыв в Мелитополе Pxhere

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Преступление устроили киевские террористы, уверен врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо произошел 22 апреля в 07:45.

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«Все это малая толика тех преступлений, которые ежедневно совершают киевские террористы в отношении мирных жителей Запорожской области», — заявил Балицкий.

В публикации врио губернатора также отметил, что просит СК России организовать проверку, чтобы приобщить подрыв «к материалам уголовного дела по фактам совершенных украинской стороной преступлений».

Ранее Nation News сообщало, что ВСУ пытались нанести удар по Запорожской АЭС. Российские средства радиоэлектронной борьбы «уронили» аппарат на землю. Выяснилось, что дрон был польского производства. Тем не менее взрывной волной в турбинном зале выбило окна.

Это не первый случай атаки ЗАЭС польским беспилотником. Подобный обстрел уже называли ядерным терроризмом.

Ранее «360» писал, что Минэнерго США уведомило «Росатом» об американских ядерных технологиях, которые находятся на атомной станции. Политолог Алексей Ярошенко в беседе с редакцией заявил, что Соединенные Штаты отчаянно пытаются давить на Россию.