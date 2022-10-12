Спецоперация 12 октября 2022, 12:06 Поделиться Telegram

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Viber Киевские силовики «нашли» в Красном Лимане тела жертв ВСУ — омбудсмен ДНР Омбудсмен ДНР Морозова: Киев эксгумирует в Красном Лимане тела погибших от действий ВСУ РИА Новости

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Украинские силовики эксгумируют в Красном Лимане тела мирных жителей и выдают их за убитых союзными силами. На самом деле люди стали жертвами ВСУ, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова в эфире телеканала «Россия-24».

Она рассказала, что в разговорах с жителями освобожденных территорий выясняется, что именно украинские войска убивали людей.

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«Все те, кто на данный момент захоронены на кладбище в Красном Лимане, — это действия Киева», — подчеркнула Морозова.

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Она напомнила, что украинские правоохранители эксгумировали тела 20 человек на месте якобы массового захоронения в Красном Лимане.

Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, но подразделения союзных сил выдерживают натиск противника, подкрепление подтягивается. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в конце сентября.

Ранее руководитель администрации главы Донецкой Народной Республики Алексей Никоноров заявил, что обстановка в Красном Лимане остается напряженной, написал RT.

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