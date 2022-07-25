Киевляне потребовали снести памятник Зое Космодемьянской

Жители Киева попросили местные власти демонтировать памятник партизанке Зое Космодемьянской. Соответствующая петиция на сайте городского совета набрала 103 подписи. Об этом сообщил ТАСС.

«Демонтировать памятник Зое Космодемьянской, расположенный на улице Гончара, 74а», — предложил автор петиции.

По его словам, героиня монумента не причастна к истории Киева и не является выдающейся личностью. Также он назвал памятник Космодемьянской «очередным советским инструментом пропаганды».

Петицию зарегистрировали. Чтобы ее направили на рассмотрение местным властям, она должна собрать 6000 подписей.

Памятники советским личностям на Украине сносят с 2014 года в рамках декоммунизации страны. Эта программа подразумевает не только демонтаж мемориалов, но и переименование объектов.

Ранее в рамках декоммунизации в селе Верхний Ясенов Ивано-Франковской области Украины по решению властей снесли памятник советскому солдату. Об этом сообщил RT.