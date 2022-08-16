Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил о том, что Киев, говоря о тоннах военной помощи от США, ведет простую политическую игру. Об этом написало ИА Nation News.

По словам эксперта, Украина когда-то имела достаточное количество оружия, доставшееся от СССР, однако со временем утратила весь свой военный потенциал.

«Во-первых, проблема в коррупции. Во-вторых, на Украине было три военных округа: Киевский, Одесский и Прикарпатский, куда вывезли оружие и боеприпасы из Венгрии и Чехословакии для Южной и Центральной групп войск. Все это распродали. Украина когда-то входила в десятку крупнейших экспортеров вооружений. Все распродали, разворовали, растащили, тратили на войну в Донбассе», — сообщил Литовкин.

Он добавил, что информация о скорых поставках тонн оружия из США — не более, чем политический трюк.

Ранее генерал ВСУ в отставке Виктор Кривонос заявил, что у США есть тонны оружия на складах, которые предназначены не для помощи Украине, а для американских военных.