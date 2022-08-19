Киев уличили в готовности устроить второй Чернобыль на Запорожской АЭС

Власти Украины полностью потеряли чувство реальности по ситуации вокруг Запорожской АЭС и готовы устроить второй Чернобыль. Присутствие российских военных на станции — это гарантия безопасности. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС также приводит к дальнейшему возрастанию рисков. В этой связи российские военные принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности. В частности, вокруг станции усилили системы противовоздушной обороны.

Рябков отметил, что Россия настроена на то, чтобы визит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) состоялся и продолжает работу по ее организации.

С призывом вывести с территории Запорожской атомной электростанции солдат и боевую технику накануне выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам трехсторонних переговоров во Львове с президентами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.

Глава организации подчеркнул, что вокруг станции нужно создать демилитаризованную зону, потому что любой ущерб объекту несет риски для всех сторон. Гутерриш подчеркнул, что необходимо создать специальное соглашение по обеспечению безопасности АЭС и всего района вокруг нее.

Предложение генсека ООН раскритиковал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он назвал идею Гутерриша безответственной и пояснил, что глава организации не понимает всех рисков и катастрофических последствий.